Жители подмосковного поселка возмущены плачевным состоянием канализации

Таунхаус в подмосковном коттеджном поселке в окружении живописных лесов и прудов, увиденный в рекламном буклете, стал когда-то мечтой для семьи Козловых. Тщательно изучив документы, Ольга с мужем заключили сделку с застройщиком, получили в собственность заветные квадратные метры и поменяли прописку с городской на деревенскую.

Загородная жизнь и правда сначала была похожа на сказку: комфортный дом, чистейший воздух, а вокруг красота. Но счастье было недолгим. Когда жители поселка и управляющая компания не смогли согласовать тарифы на обслуживание территории и коммуникаций, фирма самоликвидировалась. И хозяйство осталось беспризорным.

"Выяснилось, что все инженерные системы, электричество, водоснабжение, водоотведение, принадлежали частному лицу, застройщику. Потом застройщик передал все это в собственность индивидуальному предпринимателю. И потом началось хождение по мукам для того, чтобы передать это в муниципалитет", - рассказала Ольга Козлова.

Путем долгих переговоров передать в ведение местных ресурсоснабжающих организаций удалось электричество и водоснабжение. Отвечать за канализацию там отказались.

По документам жилого комплекса, его канализация признается централизованной, состоит из систем спуска, транспортировки и очистки отходов. С момента заселения домов 10 лет назад и до сих пор ей пользуются около полутора тысяч человек.

"В настоящее время стоки попадают сюда, всё находится вот в таком плачевном состоянии, насосы не работают, очистка не проводится, и вот эти - обратите внимания, какой запах тут - фекалии выливаются в канаву", - отметил Георгий Колотухин.

А оттуда под естественным уклоном рельефа отправляются в ручей - он же приток протекающей поблизости реки. Этот участок реки Сушка с плотиной и зоной отдыха для желающих искупаться и порыбачить буквально в 100 метрах от тех самых очистительных сооружений. Даже без специальных приборов видно, что вода здесь грязная. Запах тоже специфический.

В местной администрации, впрочем, проблем не отрицают. Говорят, для их решения делают, что могут.

"Как только вопрос в судебном порядке будет решен и очистные сооружения каким-то образом будут отчуждены в пользу администрации, будет решен вопрос о передаче организациям", - пояснила Марина Мальцева, начальник отдела агрокомплекса и экологии администрации г. о. Домодедово.

Пока идет этот процесс, канализация не обслуживается. И местные жители опасаются, что она может окончательно выйти из строя и её содержимое разольётся по посёлку и окрестностям. При этом все полномочия предотвратить такие последствия у районной администрации есть уже сейчас.

"Администрация может временно принять оперативное управление над этим объектом в целях уменьшения, либо в целях предотвращения экологической катастрофы в рамках федерального закона об охране окружающей среды", - сообщил Константин Зеленин, руководитель отдела гражданско-правовой и арбитражной практики адвокатского бюро.

Жители поселка уже обратились в прокуратуру. Они надеются, что там им помогут в судебном порядке признать бездействие администрации незаконным.