Обочины подмосковных трасс избавят от одной серьезной проблемы

550 из 2800 гектаров от борщевика обработал Мосавтодор. Специалисты проведут операцию по ликвидации сорняка возле региональных дорог.

Чтобы определить, где работы нужно провести в первую очередь, специалисты обследовали все районы. Оказалось, что наиболее сложная ситуация в Талдомском, Рузском и Наро-Фоминском округах.

Сейчас работы проводятся под Можайском, где на борщевик распрыскивают гербициды: безвредные для окружающей среды, но опасные для самого растения.

Однако, последнюю неделю в Подмосковье дожди, которые вымывают химикаты с сорняка, а поэтому обработку придется начинать заново.