В Москве появились собаки-помощники, способные распознать диабет и другие болезни

Дело в собаке! В Москве появились псы, которые помогают людям, страдающим диабетом и другими серьёзными заболеваниями. Снижают стресс и тревожность, а ещё у них особый нюх на малейшие изменения здоровья хозяина. Однако есть проблема: в отличие от поводырей, эти помощники не могут свободно находиться в общественных местах.

На собачьем фестивале бордер-колли Кода может позволить себе немного расслабиться: потягать веревку, поваляться на траве, но его нос и инстинкты продолжают работать. В любой момент он готов бросить игру, чтобы помочь хозяйке. У Кати диабет первого типа, пес помогает следить за уровнем сахара в ее крови.

"Он предупреждает меня о падении сахара, приносит мне сок. Инсулин, помогает мне при тревожных приступах", - говорит Екатерина Горячева, руководитель направления собаки-помощники для людей с диабетом благотворительного проекта "Дело в собаке".

Он – первая в России официально обученная собака помощник для людей с диабетом. Для тренировки Екатерина использовала образцы своей слюны, собранные во время падения уровня глюкозы в ее организме. Кода запомнил характерный запах и теперь чутко реагирует на опасное изменение состояния хозяйки.

"Жизнь изменилась вообще кардинально, я такой себя вообще никогда не знала, какая я сейчас. Кода очень сильно меня изменил, с ним я перестала бояться"", - говорит Горячева.

Кода сопровождает Катю везде — на прогулках, на работе. Сама девушка возглавляет направление в проекте "Дело в собаке", который обучает псов-помощников для людей с хроническими заболеваниями. Сейчас тренируются 10 таких животных. Они помогают не только при диабете, но и при эпилепсии, сердечных болезнях, тревожных расстройствах.

"Когда эпилепсия у человека, собака по запаху пота понимает, когда начинается приступ и просят человека присесть или занять удобное положение, когда аллергия – собака распознает аллергены в пище и сигнализирует человеку об этом", - объясняет Алеся Щукина, кинолог благотворительного проекта "Дело в собаке".

Исследования подтверждают: собаки-помощники снижают стресс, тревожность и даже помогают ввести хронические болезни в ремиссию. Но есть проблема: в России у этих животных нет официального статуса. В отличие от собак-проводников для незрячих, они не могут свободно находиться в общественных местах. Проект "Дело в собаке" борется за то, чтобы это исправить.

"По нашим данным, 92% из опрошенных высказались за изменение законодательства, федерального закона, чтобы в России официально появились собаки-помощники", - говорит Нюта Гинсбург, руководитель благотворительного проекта "Дело в собаке".

Среди всеобщего собачьего веселья Кода и Катя — особенные гости. Для них фестиваль — шанс показать людям, как собаки-помощники меняют жизни. Правда, стать таким спасателем может не каждый пёс — нужна идеальная выдержка, мягкий характер и стальные нервы. Кода прошёл этот строгий отбор и теперь дарит Кате не просто помощь, а настоящую свободу. И они вдвоём надеются, что таких историй станет больше.