Вспышку опасной инфекции в России связали с мигрантами

Доктор медицинских наук и депутат Госдумы Александр Румянцев рассказал, что в России наблюдается тенденция к увеличению заболеваемости менингококковой инфекцией. Эта тема обсуждалась профильным думским комитетом во вторник, 15 июля.

Как пишет "Коммерсантъ", с января по май 2025 года в России было выявлено 1266 случаев заражения, среди них 948 приходится на взрослых. Это на 260% превышает показатель аналогичного периода 2024 года.

Менингококк провоцирует тяжелейшие поражения головного мозга и всего организма с риском инвалидизации и смерти. В список осложнений входят острая надпочечниковая недостаточность, глухота, когнитивные нарушения, эпилепсия. Для спасения жизни многим пациентам приходится ампутировать конечности.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения России Владимир Чуланов пояснил, что в последние годы заболеваемость этой инфекцией в нашей стране растет за счет взрослых — в первую очередь трудовых мигрантов.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей ЦАО и ЮВАО Москвы Алексей Ртищев, говоря о вакцинации от менингококка, отметил, что "с точки зрения детского населения мы потихоньку справляемся", но с мигрантами сложнее, ведь миграционные потоки — это меняющиеся группы людей. Это значит, что вакцинация одной из них не приведет к долгосрочным последствиям.

Россиянам постоянно напоминают о важности вакцинации как средства защиты от инфекционных заболеваний и снижения рисков развития осложнений. Из-за отказа некоторых граждан делать прививки в России стремительно распространяются корь, краснуха и коклюш — снизился коллективный иммунитет к этим болезням.

Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко предупреждал, что есть перечень из 36 инфекций, способных спровоцировать новую пандемию. По его словам, в первую очередь речь идет про грипп, причем "грипп свиной, который был в 2009 году, 2019 году".