Армения подала заявку на вступление в ШОС

Армения обратилась с заявкой на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Такое заявление сделал в среду, 16 июля, глава армянского правительства Никол Пашинян.

Как отметил политик, "мы обратились с заявкой на членство в ШОС", поскольку "это укладывается в логику нашей сбалансированной внешней политики".

Пока Армения является в ШОС наблюдателем, однако уже обсуждаются содержательные и структурные изменения, по итогам которых статус наблюдателя может быть упразднен. Пашинян признал, что это одна из причин, по которой Ереван решил обратиться за полноценным членством в организации, сообщает "Интерфакс".

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Шанхайская организация сотрудничества усилиями России и Китая выйдет на новый уровень. По словам дипломата, Москва и Пекин готовы вести организацию по пути, бесконечно уходящем вверх.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) заявляла, что намерена при содействии России продвигать взаимодействие с Евразийским экономическим союзом и Шанхайской организацией сотрудничества. Такое заявление прозвучало по случаю 20-летия присоединения Москвы к Договору о дружбе и сотрудничестве в ЮВА.