Украина "не обязательно" будет использовать дальнобойное вооружение в случае его получения от Запада, однако необходимо, чтобы "Россия знала о его существовании". Такое заявление сделал предводитель киевского режима Владимир Зеленский.

Как отметил Зеленский в интервью Newsmax, отвечая на вопрос о намерении наносить удары вглубь российской территории дальнобойным оружием, "мы готовы к действиям, демонстрировать силу".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает, что США пока не станут поставлять Киеву дальнобойные ракеты. Американский президент Дональд Трамп не информировал об этом российские власти. Что касается новой схемы снабжения Украины оружием, это бизнес, который не останавливался ни на секунду.

Политолог Дмитрий Орлов напомнил, что у Америки имеются собственные интересы — она готова их жестко отстаивать, в том числе используя такие инструменты, как Украина. В России все хорошо понимают, что Трамп — это недобрый дядюшка, отметил эксперт.