Леонид Агутин после тайной свадьбы: "Я — счастливый человек"

Сегодня, 16 июля, свой день рождения отмечает один из самых востребованных артистов, композитор, исполнитель Леонид Агутин. Ему исполнилось 57 лет. По такому случаю популярный певец опубликовал свежий пост в своем официальном телеграм-канале.

"Я — счастливый человек... При всей несправедливости, жестокосердности и непредсказуемости нашего времени, я нахожу жизнь удивительно многообразной и увлекательной. И вот тот самый факт, что я так думаю, и делает меня счастливым человеком", - признался певец.

Артист перечислил вещи, которые его буквально "спасают": "Я люблю, творю, ценю, дорожу, переживаю, храню, мучаюсь отсутствием времени и ментального отдыха, завышаю планку, смиряюсь с обстоятельствами, не смиряюсь, надеюсь на лучшее, верю в существование всего, что имеет для меня значение".

А еще Леонид Агутин находит отдушину в своих любимых и близких, поклонниках и мелочах жизни. "Боже, спасибо за всё! Любимые, храни вас Бог!" - завершил свое обращение именинник.

Отметим, что ранее стало известно о тайной свадьбе, которая случилась в семье Леонида Агутина. Его старшая дочь Полина вышла замуж. Свадьба прошла в рамках полной конфиденциальности. О ней вряд ли бы кто узнал из журналистов и прочей общественности, но от радости за внучку проболтался 90-летний Николай Агутин.

О зяте артиста практически ничего не известно. Полина познакомилась с женихом во время учебы в университете. Он француз арабского происхождения, зовут парня Жуан. Говорят, молодая семья обосновалась в квартире в Лондоне, которую им на свадьбу подарил Леонид Агутин.