В Московском зоопарке большое пополнение: на свет появились девять детёнышей дагестанских туров

Только родились — и сразу в горы! В Московском зоопарке у дагестанских туров появились на свет девять детёнышей.

Козлята уже весьма шустро переступают по камням. Правда, самостоятельно рискуют забираться лишь на нижние ярусы. Покорять более серьёзные вершины их учат взрослые: молодёжь смело устремляется за родителями, которые показывают истинное мастерство скалолазания.

Отец у новорождённых один, а вот мам — шесть, так что чада всё время под присмотром. Впрочем, бояться особо нечего: чувство баланса у туров в крови.