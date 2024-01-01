Минобрнауки опровергло планы контролировать стоимость обучения во всех вузах

Министерство науки и высшего образования России не планирует контролировать стоимость обучения во всех высших учебных заведениях. С таким заявлением выступила пресс-секретарь заместителя главы ведомства Андрея Омельчука Мария Рощина.

Рощина прокомментировала публикации о том, что замминистра предложил разобраться с контролем над стоимостью обучения по программам высшего образования.

Как пояснила пресс-секретарь телеканалу "Звезда", речь не идет о введении какого-то нового порядка государственного регулирования этой сферы.

В России вузы сами устанавливают стоимость обучения, а в Минобрнауки считают, что нужен единый порядок для всех, но не регулирование самой стоимости, подчеркнула Рощина.

В 2024 году глава ведомства Валерий Фальков объяснил, почему отмечается ощутимое подорожание обучения в российских вузах. Он заявил, что учебные заведения делают это пропорционально инфляции и ориентируясь на стоимость бюджетных мест. Фальков заверил, что ничего критичного и выходящего за рамки нет.

При этом председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявили, что Министерству науки и высшего образования России необходимо передать полномочия по определению объема платного образования в российских высших учебных заведениях. Предполагается, что такие коррективы поспособствуют повышению качества образования.