Президент США Дональд Трамп заверил, что его супруга Мелания занимает нейтральную позицию по вопросу украинского конфликта вопреки публикациям в средствах массовой информации.

В ответ на вопрос о том, действительно ли первая леди влияет на позицию президента США по ситуации на Украине, Трамп пояснил, что "ей хотелось бы, чтобы люди перестали умирать".

Американский лидер подчеркнул, что это соответствует и его собственным пожеланиям: "Люди говорят, вы на одной стороне или на другой, но я на стороне тех, кто хочет, чтобы люди перестали умирать" (цитаты по ТАСС).

После майского телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным Трамп заявил, что беседа касалась не только политики. Как утверждал президент США, "Путин сказал, что они (россияне) очень уважают мою супругу". Сам американский политик уверял, что Соединенным Штатам повезло иметь такую преданную и сострадательную первую леди.

В апреле одной из самых роскошных женщин планеты исполнилось 55 лет. На этом фоне многие активно обсуждали резкую смену имиджа первой леди Соединенных Штатов, гадая, что же привело к изменению стиля Рапунцель — это кодовое прозвище Мелании Трамп в Секретной службе.