Виктория Исакова выступила на прощании с Юрием Морозом: "Все самое страшное уже случилось"

Режиссер Юрий Мороз скончался 14 июля на 69-м году жизни. Последние два года он боролся с раком, но предпочитал не распространяться о своем диагнозе.

Сегодня, 16 июля, в Москве состоялась церемония прощания с именитым режиссером. Отдать последнюю дань уважения Юрию Морозу приехали многие отечественные знаменитости, однако первыми в Траурный зал ЦКБ №1 прибыли его вдова, актриса Виктория Исакова, и дочь от первого брака, артистка Дарья Мороз.

Обе старались держаться и не ронять слезы. Более того, в обращении к собравшимся вдова Юрия Мороза призвала не страдать и не плакать, передает "7 Дней".

"Спасибо, что не оставляете слез и не устраиваете истерики. Давайте простимся легко и светло. Так, как жил Юра. Все самое страшное уже случилось", - заключила Виктория Исакова.

Напомним, Юрий Мороз родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне (Украинская ССР). Он окончил Школу-студию МХАТ, а в 1988 году — режиссерский факультет ВГИКа. С 1979 по 1987 год служил в театре "Ленком". Мороз также занимался режиссурой, сценарной работой и продюсированием, возглавлял Ассоциацию молодых кинематографистов.