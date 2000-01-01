Вдова похоронила Юрия Мороза с его первой женой Мариной Левтовой

В Москве состоялось прощание с режиссером Юрием Морозом. В последний путь его провожали вдова, актриса Виктория Исакова, дочь от первого брака, артистка Дарья Мороз, а также Константин и Софья Эрнст, Гарик Сукачев, Павел Деревянко, Иван Кокорин, Нино Нинидзе, Максим Виторган и многие другие.

Последнее пристанище Юрий Мороз обрел на Ваганьковском кладбище, рядом с первой супругой, актрисой Мариной Левтовой, сообщает Starhit. И если на прощании было достаточно много людей, в том числе представители прессы, то на самих похоронах присутствовали только самые близкие.

Напомним, что Юрий Мороз и Марина Левтова познакомились еще в 80-ых годах. Актриса родила ему дочь Дарью. В 2000 году Марина трагически погибла. Юрий Мороз тяжело переживал утрату. Лишь спустя время он смог найти счастье с актрисой Викторией Исаковой, с которой, что интересно, его познакомила дочь Дарья Мороз.

Впоследствии влюбленные оформили отношения, Виктория родила Юрию дочь, которую назвали Мариной. Однако девочка умерла спустя три месяца после рождения, у нее обнаружили генетические нарушения. Спустя годы Исакова и Мороз снова стали родителями. На свет появилась их вторая дочь Варвара.

В 2023 году у Юрия Мороза обнаружили онкологическое заболевание. 14 июля 2025 года его не стало.