Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака

Овны

Вы будете настоящим героем дня: вас услышат, заметят, поддержат. Идеальный день для публичных выступлений, заявлений и смелых шагов.

Тельцы

Внутренние инсайты будут сильнее, чем любые внешние события. Хорошо пойдёт всё, что связано с делами, которые вы не афишируете, а делаете в тишине.

Близнецы

Документы, билеты, важные письма… Завтра ваша главная планета Меркурий станет ретроградной, так что постарайтесь успеть завершить дела.

Раки

Общение с друзьями и в соцсетях принесёт не только радость, но и полезные знакомства. Правда, на быстрое сотрудничество не рассчитывайте – будет пауза.

Львы

Любые дела, связанные с учёбой, поездками или выступлениями, пройдут легко и живо. Можно заводить разговоры с теми, кого хотите узнать поближе.

Девы

Финансовые вопросы потребуют внимания. Возможны удачные решения по поводу кредитов, совместных трат или распределения семейного бюджета.

Весы

Луна в Овне поможет говорить откровенно, а Меркурий во Льве добавит словам красоты. Идеальный день для признаний, примирений, обсуждений.

Скорпионы

Не можете заставить себя делать скучные дела? Занимайтесь сегодня только тем, что радует и не ругайте себя - вы сейчас в потоке, доверьтесь своему чутью.

Стрельцы

Июль в разгаре, а он любит тех, кто не боится выделяться из толпы. Яркий летний образ, селфи, пост в стиле "посмотрите, как я живу". Почему бы и нет?

Козероги

Неожиданный разговор или случайный видеоролик могут многое прояснить. Возможно, вы поймёте, чего вам не хватало для полного принятия себя.

Водолеи

Вам удастся решить вопросы, которые раньше казались неподъемными. Появится шанс заключить выгодную сделку или получить весьма ценную информацию.

Рыбы

Фрилансеры и особенно творческие работники сегодня отлично поработают. У вас будут и силы, и усидчивость, и вдохновение, чтобы сделать рывок.