В страшной аварии в Новосибирской области выжил только ребенок

В Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту аварии, в которой погибли семь человек и пострадал малолетний ребенок. Об этом в среду, 16 июля, рассказали в региональной прокуратуре.

Как сообщает ведомство в своем Telegram-канале, расследование ведется по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ход и результаты расследования уголовного дела на контроле в прокуратуре.

Авария, как уточняет РИА Новости, произошла на 290-м километре федеральной трассы К17.Автомобиль Suzuki SX4, направлявшийся в сторону рабочего поселка Краснозерское, попытался совершить обгон, выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Sprinter.

Пять человек из числа находившихся в машинах погибли на месте, двоих взрослых и ребенка госпитализировали. Однако взрослых спасти не удалось. Ребенка в состоянии средней степени тяжести готовят к эвакуации вертолетом в Новосибирск.