Пашинян: Армения не ищет конфликтов с Россией

Армения не ищет конфликтных ситуаций с Россией. С таким заверением выступил в среду, 16 июля, глава армянского правительства Никол Пашинян.

Как заявил Пашинян, "мы хотим иметь с Россией нормальные, естественные и дружественные отношения, основанные на взаимном уважении", тем более что "мы вместе хлеб делили".

Политик заверил, что у него "очень уважительные, открытые, прозрачные, честные отношения" с российским лидером Владимиром Путиным и председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

Что касается перспективы запрета российских телеканалов в Армении, Пашинян обвинил некоторые из них в том, что они "перешли все возможные линии". Также армянский премьер отметил, что складывается "впечатление, что в России есть силы, которые хотят заставить нас принять подобное решение, и, если заставят, мы будем вынуждены его принять", сообщает "Интерфакс".

Ранее первый заместитель главы думского комитета по обороне Алексей Журавлев заявлял, что действия официального Еревана напоминают путь, уже пройденный Украиной, а цель по созданию информационного вакуума — это "просто выдуманная реальность, в которой великий Пашинян всех давно уже победил".

Спикер МИД России Мария Захарова подчеркивала, что Москва ориентируется на позитивную повестку с Ереваном, а майская акция у российского посольства, антироссийские лозунги и оскорбительные заявления активистов в адрес президента России Владимира Путина были проплаченными.