Бананы с кокаином на 12 млрд перехватили российские таможенники

Крупнейшую с начала года партию наркотиков обнаружили российские таможенники. Контрабанду - более 820 килограммов кокаина - пытались провезти в нашу страну в контейнерах с бананами. Стоимость такой партии на чёрном рынке превышает 12 миллиардов рублей.

Операцию Федеральная таможенная служба проводила с учётом информации, полученной от зарубежных коллег. Был организован постоянный мониторинг торговых судов, пребывающих из государств Латинской Америки.

Во время очередной проверки под полом в одном из контейнеров с легальными эквадорскими бананами и обнаружили кустарный тайник с белым веществом. Возбуждено уголовное дело.