Обиженный на Трампа Маск сменил номер телефона

Американский предприниматель-миллиардер Илон Маск сменил номер телефона после ссоры с президентом США Дональдом Трампом. До бизнесмена не могут дозвониться, сообщения до него также не доходят, сообщил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Джонсон заявил, что пытается быть миротворцем – он убежден, что Маск и Трамп должны помириться. Спикер отправил бизнесмену длинное сообщение, однако адресат его не получил. Джонсон выяснил, что Маск сменил телефон после перепалки с президентом США.

Причиной конфликта между Илоном Маском, с одной стороны, и Дональдом Трампом с примкнувшими к нему представителями Республиканской партии стал закон о бюджетной политике. Предприниматель резко критиковал его положения, которые теоретически могут привести к росту государственного долга, тем не менее, Конгресс проект утвердил. Джонсон в подкасте издания New York Post утверждает, что раздобыл новый номер Маска и предпримет новые попытки примирить миллиардера с президентом.