Волочкова с 26-летним красавцем-танцором покинула Россию

Бывшая прима Большого театра улетела из России. Компанию Анастасии Волочковой составил 26-летний танцор Марчел Абаби.

Парочка направилась на Мальдивы. Как шутит балерина, райские острова — ее дача. За 13 лет Анастасия летала к берегу Индийского океана 26 раз. Абаби ранее уже сопровождал артистку, с ним Волочкова зимой встречала на Мальдивах день рождения.

Перед вылетом Марчел заехал за Анастасией к ней домой и вручил букет бело-розовых роз. Балерина взяла цветы с собой в самолет. Судя по фотографиям, летела парочка в эконом-классе, но они выкупили места повышенного комфорта с большим пространством для ног.

Анастасия старательно намекает на роман с танцором. Уже больше полугода артистка делает понять что молодой парень проводит с ней время не просто так. Волочкова даже публично назвала себя "женой" Абаби, намекая на серьезность отношений. А после первой совместной поездки на Мальдивы, балерина познакомила мужчину со своей дочерью Ариадной.

Но, как бы Волочкова не пыталась пустить слух об отношениях с молодым красавцем, ничего не вышло. Марчел опроверг роман с Анастасией, отметив, что их связывают исключительно дружеские и профессиональные отношения.