Европейский союз не сможет напрямую направить деньги из общеевропейского бюджета на закупки у Соединенных Штатов оружия для украинской армии. Это признал в среду, 16 июля, еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

Как пояснил политик в интервью Bloomberg, базовые договоры Евросоюза запрещают так делать, а выделяемые на военные нужды средства из бюджета ЕС на период до 2034 года будут как минимум в 40 раз меньше национальных военных расходов государств — членов интеграционного объединения.

При этом Кубилюс отметил, что Еврокомиссия может подтолкнуть страны ЕС использовать общеевропейский заем в размере 150 миллиардов евро на общие военные закупки, высвобождая собственные средства на оплату военных поставок Украине.

Тем временем уже четыре европейских государства отказались от идеи покупать американское оружие для поставок на Украину, называя разные причины. Франция ссылается на стремление развивать собственный ОПК, Италия признается в отсутствии средств, Чехия предлагает киевскому режиму другие виды поддержки. При этом венгерские власти подчеркнули, что не хотят спонсировать Украину деньгами и оружием.

При этом предводитель киевского режима Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о намерении наносить удары вглубь российской территории дальнобойным оружием, заявил, что "мы готовы к действиям, демонстрировать силу".