Редкий вид облаков появился в Москве из-за частых гроз и жары

На фоне жары и частых гроз в столичном регионе можно наблюдать редкие для Центральной России облака – мамматусы. Об этом рассказала в среду, 16 июля, ведущий научный сотрудник, заведующая лабораторией динамики климата Московского физико-технического института Ольга Золина.

Как пояснила эксперт в интервью АГН "Москва", мамматусы (они же вымеобразные облака) – это мешкообразные структуры, свисающие с нижней кромки мощных кучево-дождевых облаков. По классификации Всемирной метеорологической организации, это не отдельная разновидность облака, а его дополнительный элемент.

Появление этих образований говорит о сильной турбулентности и нестабильности в атмосфере, что может означать риски для авиации и возможные экстремальные погодные явления — например, град и резкое усиление ветра, подчеркнула климатолог.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец отмечал, что экстремально высокие температуры воздуха в России начали сходить на нет, а зной уступает место тропическим ливням. Температура опустится до комфортных 24-27 градусов — наступит идеальное "бархатное лето", пообещал эксперт.

Тем временем несколько линий метро в Нью-Йорке оказались блокированы из-за наводнения. В результате проливных дождей и наводнений в Нью-Джерси и Нью-Йорке погибли, по меньшей мере, два человека. Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи ввел в штате чрезвычайное положение.