Италия отказалась закупать оружие для Украины у США

Италия не планирует участвовать в плане американского президента Дональда Трампа по закупке у США оружия для Украины. Тем не менее, Рим продолжит оказывать военную помощь Киеву.

Как сообщили источники в итальянском минобороны газете La Stampa, в ведомстве никогда не было разговоров о закупке американского оружия. В числе причин отказа от закупок американского оружия в Риме называют различия в технических конфигурациях. Ранее Италия поставляла Украине комплексы ПВО SAMP/T итало-французского производства.

Отмечается также, что Италии, в отличие от Германии, не хватает фискальных возможностей для совершения операций такого рода. Проблема стоит настолько остро, что единственная закупка у США, которую запланировала Италия на ближайшие десять лет - это закупка старой партии истребителей F35. Ранее от участия в плане Трампа отказались Чехия, Венгрия и Франция.