Венгрия потребовала от ЕС ввести санкции против украинских военачальников

Будапешт потребовал от Брюсселя ввода санкций в отношении троих украинских военачальников. Военные несут ответственность за убийство закарпатского венгра во время насильственного призыва на армейскую службу, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Ранее стало известно, что сотрудники военкомата на Украине схватили на улице 45-летнего Йожефа Шебештьена. Его затолкали в микроавтобус, отвезли на призывной пункт и избили металлическими прутьями. Спустя три недели он скончался в больнице.

Как заявил Сийярто, Будапешт требует привлечь к ответственности за организацию принудительного призыва трех человек, служащих в Министерстве обороны Украины и армейском командовании. Венгерский министр подчеркнул, что на улицах украинских городов идут облавы, в результате которых гибнут люди - это международно-признанный факт, передает ТАСС.