Оставшийся без работы принц Гарри одержим ненавистью: из сына короля превратился в аксессуар Меган Маркл

Принцы Гарри и Уильям в детстве столкнулись с ужасающей трагедией, они потеряли маму. Это нанесло психологическую травму сыновьям Карла III, с последствиями которой они сталкиваются до сих пор.

Но, если у принца Уэльского рядом спокойная, мудрая Кейт Миддлтон, которая помогает ему двигаться вперед, то у герцога Сассекского надменная, завистливая и мстительная Меган Маркл, которая лишь посыпает солью раны Гарри. Поэтому, как пишет обозреватель Daily Mail Сара Вайн, младший сын короля одержим местью.

"Будучи еще совсем мальчиками, Гарри и Уильям пережили глубокую травму, вызванную внезапной смертью их матери, а также тем, что весь мир был прикован к ним. Было неизбежно, что рано или поздно все это, как и многое другое, всплывет наружу. Я говорю это не для того, чтобы оправдать недавнее поведение Гарри или те страдания, через которые он заставил пройти свою семью. Но это во многом объясняет его внутреннюю ярость и негодование, особенно по отношению к отцу и мачехе", — пишет Вайн.

В Америке у герцога Сассекского ничего не вышло. Он пытался убежать, а в итоге остался с теми же гнетущими мыслями, что и в Британии, только теперь в чужой стране, без работы, связей, родных.

"По крайней мере, в Виндзоре он чувствовал себя как дома, у него была четко определенная роль, в стране, жители которой любили и понимали его. Теперь он потерян и неуправляем, у него нет никакой очевидной работы, кроме как быть аксессуарам при своей довольно назойливой жены", — отметила Вайн.

По мнению обозревателя, все это и толкает Гарри вернуться в семью. Но учитывая, что ненависть застилает ему глаза, журналистка призвала Карла III быть с младшим сыном предельно осторожным.

"Возможно, трещина между Гарри и его семьей никогда полностью не исчезнет, но если все стороны смогут взять пример с покойной королевы и отложить в сторону свои эмоции и разногласия ради общего блага, то, возможно, со временем раны начнут заживать", — заключила Сара.