Иностранный самолет нарушил границу запретной зоны над Москвой. Как сообщил Telegram-канал Aviaincident, речь идет о лайнере китайской авиакомпании Tianjin Airlines.

Инцидент произошел 15 июля. Airbus A330 выполнял рейс из столичного аэропорта Шереметьево в Чунцин, Китай. Экипаж доложил диспетчерам, что уклонился в запретную зону, когда лайнер находился в 65 километрах северо-восточнее Москвы на высоте 4,8 тысячи метров.

О последствиях уклонения от маршрута не сообщается. Уточняется, что пилоты допустили нарушение границ запретной зоны, чтобы обойти грозовой фронт.