Петросян поставил точку в скандале со старшей дочерью: окончательно вычеркнул из жизни

Старшая дочь Евгения Петросяна Викторина вернулась в Россию после нескольких лет жизни в США и вынуждена ютиться у подруги. Отец сменил замки в квартире, в которой прописана женщина, и через суд ее выселил.

Скандал разгорелся осенью прошлого года, когда Евгений Ваганович подал в суд иск, чтобы выселить Викторину из принадлежащей ему московской однушки. Но документ был составлен с ошибками, и его отклонили. Юристы Петросяна не оставили этот вопрос и в январе составили новую бумагу, в итоге иск был принят к рассмотрению и удовлетворен.

Тогда адвокат Викторины Мария Бродская подала апелляцию. Это ни к чему не привело. 16 июля Московский городской суд подтвердил законность выселения 56-летней дочери юмориста Евгения Петросяна из его столичной квартиры на Ростовской набережной, пишет ТАСС. Постановление вступило в силу.

В документах дела указано, что Викторина "не является членом семьи истца, более трех лет не проживает в квартире, не несет расходов по ее содержанию и не имеет там личных вещей". Таким образом Петросян поставил точку в скандале и вычеркнул старшую дочь из своей жизни.

Ранее Бродская рассказывала, что Викторина сама оплачивала коммунальные платежи за 34-метровую однушку, там она останавливалась, когда приезжала по работе в Москву. Большую часть года наследница Петросяна живет в США, но сейчас вернулась на Родину.

"Она находится в России, работает здесь. У друзей останавливается, у подруги, с которой она работает. Собственности на территории России у нее никакой нет", — отметила Бродская в шоу "Ты не поверишь".