Брюссель очевидно настроен на милитаризацию европейского пространства. Евросоюз планирует стать самостоятельной военной силой за счет присвоенных российских активов, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Шойгу напомнил о дискуссиях, которые идут в западной прессе. Обсуждается возможность перевода почти 200 миллиардов евро замороженных российских активов, хранящихся в бельгийском клиринговом центре по ценным бумагам Euroclear, в более рискованные активы с высокой доходностью. Таким образом в Брюсселе рассчитывают получить больше средств для Киева.

Кроме того, как сказал секретарь Совбеза в интервью "Коммерсанту", в ЕС надеются, что реализация этой инициативы позволит им, помимо экономико-политического объединения, стать также самостоятельной военной силой. На Западе настроены не только совместно производить вооружения – там договорились о совместных закупках, хранении и управлении запасами критически важного для оборонного сектора сырья.