Евросоюз решил создать армию за счет украденных российских активов

Брюссель очевидно настроен на милитаризацию европейского пространства. Евросоюз планирует стать самостоятельной военной силой за счет присвоенных российских активов, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Шойгу напомнил о дискуссиях, которые идут в западной прессе. Обсуждается возможность перевода почти 200 миллиардов евро замороженных российских активов, хранящихся в бельгийском клиринговом центре по ценным бумагам Euroclear, в более рискованные активы с высокой доходностью. Таким образом в Брюсселе рассчитывают получить больше средств для Киева.

Кроме того, как сказал секретарь Совбеза в интервью "Коммерсанту", в ЕС надеются, что реализация этой инициативы позволит им, помимо экономико-политического объединения, стать также самостоятельной военной силой. На Западе настроены не только совместно производить вооружения – там договорились о совместных закупках, хранении и управлении запасами критически важного для оборонного сектора сырья.