Собянин и Греф осмотрели ход строительства школы Сбера в Рублево-Архангельском

Проходческий щит Александра снова в деле. Сегодня он начал проходку тоннеля новой Рублево-Архангельской линии столичного метро. В ближайшие 15 месяцев машине предстоит пройти под землей два с половиной километра - от станции Рублево-Архангельское до Ильинской, которая станет крупным транспортным хабом. Старт работам сегодня дал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, с открытием новой линии сократится время поездок для миллиона москвичей и 100 тысяч жителей Подмосковья.

Москва-Сити уже стала символом современной столицы. Но скоро у нее появится "младший брат" - СберСити в новом районе Рублёво-Архангельское. А новая линия метро напрямую свяжет два деловых кластера. Сегодня старт проходке еще одного тоннеля строящегося радиуса подземки дали мэр Сергей Собянин и глава Сбера Герман Греф.

Проходческому щиту предстоит пройти 2,5 километра подземного пути в самой глубокой точке тоннеля он опустится на 25 метров. Традиционно проходческим щитам дают женские имена. Это Александра. Ее диаметр — около 6 метров. Впереди у Александры трудный год. Каждый день она будет двигаться вперёд, преодолевая по 200-230 метров в месяц, чтобы создать тоннель для новой линии московского метро.

А уже осенью к ней присоединится "София", чтобы замкнуть тоннельную пару. Этот участок – инженерный вызов: помимо плотной городской застройки, щиту предстоит миновать русло Москвы-реки.

"Это просто сложные геологические условия, поэтому тут применяется комплекс с грунтопригрузом, который как раз-таки не даёт, за счёт того, что обводнённость, давление сверху, породе проходить и какие-то допускать просадки", - рассказал Дмитрий Лавриненко, главный инженер компании "Ингеоком".

Выход из будущей станции Рублёво-Архангельское будет прямо в здание "Школы 21" - крупнейшего образовательного кампуса Сбера. В новом районе СберСити появятся жильё, офисы, парки и цифровая инфраструктура. Это будет первый в России смарт-город, построенный по принципам зелёного и умного проектирования.

"Это проект, совместный с Москвой, мы реализуем его 50 на 50. Но это будет уникальный объект на самом деле. Я не знаю в мире такого второго объекта, чтобы 40 тысяч квадратных метров занимала суперсовременная цифровая школа и технопарк", - рассказал Греф.

Вся Рублёво-Архангельская – это 27 с половиной километров путей, 12 новых станций и пять пересадок: на МЦК, Солнцевскую, Филёвскую, Арбатско-Покровскую и БКЛ. Линия улучшит транспортную доступность для более чем 1 миллиона жителей семи западных и северо-западных районов Москвы и свыше 100 тысяч человек в Подмосковье.

"В настоящее время у нас развёрнуты работы по 8 строительным площадкам- это станции "Звенигородская", "Народное ополчение", "Бульвар генерала Карбышева, "Серебряный бор", "Строгино", "Липовая роща", "Рублёво-Архангельское" и "Ильинское". На участке от станции "Звенигородская" до "Бульвара Генерала Карбышева" полностью завершены проходческие работы. В настоящее время ведётся обустройство тоннелей", - говорит Дмитрий Дружко, руководитель строительства компании-подрядчика.

Уже в первые годы пассажиропоток составит 170 тысяч человек в сутки, а в перспективе вырастет до 250 тысяч. Первые поезда до станций "Рублёво-Архангельское" и "Ильинская" планируется запустить в 2028 году. Следующий шаг – продление до Красногорска.