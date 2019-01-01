Трамп назвал дело Эпштейна "мистификацией демократов"

Все, на что способны демократы – мошенничества и мистификация. Они не умеют управлять, вести политику и выбирать одерживающих победу кандидатов, написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп прокомментировал скандал вокруг публикации материалов дела американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в растлении малолетних. Лидер США назвал это "новой мистификацией" Демократической партии и их новой аферой.

Эпштейна обвиняли в организации вечеринок с участием несовершеннолетних девушек, которые посещали действующие и бывшие главы государств, бизнесмены и звезды шоу-бизнеса из США и многих других стран. Ранее сообщалось, что в деле фигурирует список знаменитых "гостей". Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года. В июле 2025 года в Белом доме заявили, что списка клиентов финансиста не существует.