Путин провел встречу с губернатором Челябинской области

Рабочая поездка Владимира Путина в Челябинскую область проходит в преддверии Дня металлурга, а потому первый пункт обширной программы - Магнитогорский металлургический комбинат, один из крупнейших в мире производителей стали. Президенту показали пункт управления самой мощной в России коксовой батареи, которая производит два с половиной миллиона сухого кокса в год. После её запуска из эксплуатации вывели сразу 6 устаревших площадок, что позволило значительно снизить выбросы вредных веществ в атмосферу. Общение с коллективом комбината началось с поздравлений.

Один из важнейших вопросов - поддержка молодых семей. К Владимиру Путину обратился один из рабочих, который недавно женился. Но они с супругой откладывают рождение детей, потому что у них еще нет собственного жилья. А приобрести его не могут, так как все льготные программы рассчитаны только на семьи с детьми.

"Самое главное, что мы сделали, это создали единую систему поддержки от рождения ребёнка - а даже нет – раньше. От поддержки беременности женщины уже начинаются меры поддержки - вплоть до 17 лет ребёнку. Но всё равно я полагаю, что этих мероприятий недостаточно. С учётом демографических проблем, а их много", - сказал Путин.

Там же, в Магнитогорске, Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт движению на новом участке автомобильной дороги М-12 "Восток" "Дюртюли – Ачит". Протяжённость этого отрезка 275 километров и проходит он по территории трёх регионов: Башкирии, Пермского края и Свердловской области.

"В ходе строительства трассы был возведён целый комплекс различных инженерных сооружений, мостов, развязок, путепроводов – удобных и безопасных для всех участников движения. Также обращаю внимание на то, что новый участок, как и вся дорога, будут благоустроены, обеспечены современными объектами сервиса, электроосвещением, стоянками, заправками и связью", - рассказал Путин.

Владимир Путин держит на контроле социально-экономическое развитие Челябинской области и находится на постоянной связи с местным руководством. Вот и сегодня - встреча с губернатором Алексеем Текслером. Глава региона рассказал президенту, как организована поддержка участников специальной военной операции и их семей.

"Мы в Челябинске открыли уникальный центр поддержки и реабилитации участников СВО. Под единой крышей - под одной крышей - собрали федеральные и региональные структуры".

И уже поздно вечером президент посетил городской курорт - парк "Притяжение", где полюбовался каскадным цветомузыкальным фонтаном "Стальное сердце Родины". Его струи достигают 30 метров в высоту и символизируют процесс выплавки стали.