Эмоциональное состояние в Европе сейчас граничит с неадекватностью, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, европейцы проявляют оголтелый милитаристский настрой и на этом фоне сложно делать прогнозы по поводу поставок западного оружия на Украину. Представитель Кремля подчеркнул, что российские власти внимательно отслеживают эту тему. При этом он отметил отсутствие единства в странах НАТО по плану Дональда Трампа передачи американского вооружения Украине при посредничестве европейцев.

Судя по заявлениям из Европы, многие страны там сейчас петляют как зайцы, стараясь уйти от схемы Трампа по поставкам оружия киевскому режиму. Американский президент сказал своё громкое слово - а вот те, кому он велит платить, пока поджимают уши. Как верно в своём заголовке подмечает агентство Рейтер, "дьявол кроется в деталях". И в них стоит разобраться:

"Наступает самый сложный этап — договориться, кто пожертвует своими ключевыми системами, в том числе ракетными комплексами Patriot, в которых Киев так отчаянно нуждается. Даже близкие союзники США, похоже, узнали об этом предложении в режиме реального времени. Никто не был заранее проинформирован о конкретных деталях, внутри администрации Трампа только сейчас начинают разбираться, что это значит на практике".

Блумберг даёт понять, что изначально рассматривался вариант об оплате вооружений для Украины - в том числе из общего бюджета ЕС. По сути, игнорируя национальные интересы стран Европы. Брюссель уже не раз выделял миллиарды направо и налево. Но теперь общая кубышка истощена, новая схема - брать кредит на всех и тратить его на киевский режим.

Но будь то общий кредит или прямая закупка вооружения у США для Украины - нагрузка ложится на национальные бюджеты. И людям нужно объяснить, почему народные деньги потратили, купив у американцев ракеты и пушки для украинцев. Когда самим не то что на масло, а на хлеб не хватает.

Вспомнить хотя бы протесты европейских аграриев, недовольных сокращением субсидий и преференциями для сельхозпродукции с Украины. От присоединения к проекту НАТО по закупкам оружия уже отказались Венгрия, Чехия, Италия. В Риме, кстати, честно признались, что денег нет.

В списке "отказников" оказалась и Франция. В Париже объяснили это тем, что президент Эммануэль Макрон намерен развивать собственную оборонную промышленность, закупая оружие у местных производителей. Но ещё более весомый аргумент - у французских властей трудности с увеличением расходов на оборону. Премьер-министру Франсуа Байру угрожает вотум недоверия. Французское правительство сейчас борется за сокращение дефицита бюджета – крупнейшего в Евросоюзе. План - сэкономить 44 миллиарда евро за следующий год.

Восьмого мая в Европе отмечают день Победы над нацистской Германией. Тенденции таковы, что во Франции этот праздник может перестать быть выходным днем. Среди основных предлагаемых мер - повышение налогов для богатых, заморозка пенсионных и социальных выплат и продажа государственных долей в компаниях. С критикой на премьера обрушились и правые, и левые.

На амбразуру чуть ли ни за всех бросается Германия. Ведь именно там первыми предложили схему - покупать оружие у США и поставлять на Украину. Канцлер Фридрих Мерц, по данным The Wall Street Journal, уже согласился оплатить пять систем ПВО Patriot. А несколько дней назад говорили, что Германия купит всего две.

Стоимость батареи Patriot американского производства превышает миллиард долларов. Власти страны, очевидно, осознают острый финансовый кризис, в который загнали сами себя, и при этом на украинский конфликт сил не жалеют. Берлин активно наращивает выпуск вооружения внутри страны, финансирует открытие военных производств на Украине. Долговой тормоз у Германии отпущен. Кредитов на войну планируют набрать на 500 миллиардов евро. А бюджетная дыра продолжает расти. Потому, кстати, и звучат все громче в Европе предложения украсть замороженные российские активы.

"У них денег нет. На то, чтобы потратить на свою оборонку. Утверждения, что эти деньги есть - это вранье. Их нет. Более того, их становится все меньше и меньше, тех, что есть. И я не знаю, как они из этой ситуации будут выкручиваться. С точки зрения чисто экономической. Экономика и в Евросоюзе, и в Германии - швах. Если будет резкое падение уровня жизни населения, то все действующие политические элиты исчезнут навсегда", - рассказал российский публицист и экономист Михаил Хазин.

Как пример - Великобритания. Один из главных разжигателей конфликта на Украине. В Лондоне, как и в Берлине, согласны на схему Трампа по заказу в США оружия для киевского режима. Да и в целом призывают повысить взносы в бюджет НАТО. Но премьеру Стармеру прочат отставку, в том числе из-за критической ситуации в здравоохранении. На фоне недофинансирования больницам не хватает персонала, резко увеличилась смертность, так как пациенты не могут вовремя получить медицинскую помощь.

Впрочем, целый ряд государств поддержали план закупки вооружений у американцев для Украины - речь о Финляндии, Дании, Швеции, Норвегии, Нидерландах, Канаде. Да и Италия, Чехия, Швеция производят много оружия - и готовы отправлять его киевскому режиму. Свой вклад в милитаризацию намерены внести и страны Балтии, однако на общем фоне - это капля в море. Бюджет Литвы, Латвии и Эстонии меньше бюджета Москвы.