Для машинистов на ВСМ "Москва-Петербург" появится специальная категория

Для машинистов, которые поведут поезда по высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург, ввели специальную профессиональную категорию.

По планам, уже в сентябре ее получит первая группа специалистов. А до конца года профессиональную переподготовку пройдут уже порядка 200 машинистов. Об этом премьеру Михаилу Мишустину доложил глава Ространснадзора.

Виктор Гулин отметил, что недавно ведомство внедрило проверку теоретических знаний локомотивных бригад в дистанционном формате с применением технологий искусственного интеллекта. Всего же Транснадзор оказывает 18 государственных услуг. Сроки их предоставления сократились в 9 раз - до 5 дней. Из новшеств - система оценки рисков. С ее помощью проще выявить злостных нарушителей среди перевозчиков, что в итоге отражается на безопасности.