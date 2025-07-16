Появились странные подробности исчезновения экс-мужа Кати Лель

Бывший муж певицы Кати Лель пропал без вести во Франции в начале апреля. Игорь Кузнецов уехал за границу по работе, но внезапно перестал отвечать на звонки, его телефон до сих пор вне зоны доступа.

Лель рассказывала, что ее бывший муж отправился во Францию буквально на день по делам. Бизнесмен жил у знакомого в доме на берегу моря. Когда Кузнецов в последний раз разговаривал по телефону, связь оборвалась, вероятно из-за шторма. Больше его никто не слышал.

Друг Игоря Евгений Кемеровский раскрыл новые подробности инцидента. Шансонье сообщил, что в день отлета из России он встречался с другом, и тот собирался вовсе не в Ниццу, а в Стамбул. Кемеровский отметил, что даже не может предположить, где сейчас находится Кузнецов.

"Некоторые говорят, что он живой. Для меня все произошедшее с ним – загадка. В день, когда он улетал, он был со мной: мы сидели с ним в баре", — поделился музыкант в беседе с МК.

Кемеровский не верит, что пропавший три месяца назад Кузнецов еще находится на этом свете. Он в мыслях уже похоронил приятеля. "Если выяснится, что он жив, я ему задам только один вопрос: "Зачем ты это сделал?" Но я не верю в то, что он живой", — заключил шансонье.