Путин рассказал о любимом занятии своего детства

Главным развлечением Владимира Путина в детстве был спорт. Президент России рассказал об этом во время общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината.

По словам Путина, его развлечением и увлечением в детстве были борьба и самбо. Позже вся группа, в которой занимался будущий президент, перешла в дзюдо. Российский лидер назвал самбо самым демократичным видом спорта. Он недорогой, в отличие от хоккея – где надо покупать форму и коньки. Кроме того, это спорт зрелищный, привлекающий множество болельщиков.

Президент России прибыл с рабочей поездкой в Магнитогорск в среду. Путин провел встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, а также посетил Магнитогорский металлургический комбинат, передает РИА Новости.