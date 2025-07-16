Высказывания Трампа обрушили доллар

Планы президента США Дональда Трампа уволить руководителя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла обрушили доллар. Индекс американской валюты резко пошел вниз после того, как новости опубликовало агентство Bloomberg.

По данным агентства, поддерживающие Трампа конгрессмены поддержали план президента. Несмотря на то, что такие действия, скорее всего, всколыхнут финансовые рынки и приведут к серьезному юридическому разбирательству. Сам глава Белого дома еще не принял окончательного решения, ситуацию не комментируют и в ФРС.

Трамп высказался о судьбе Пауэлла на встрече с законодателями-республиканцами. Присутствовавшие написали в соцсетях, что слышали об увольнении Джерома Пауэлла из очень серьезного источника – утверждают, что отставка неизбежна на 99%.