Израиль нанес несколько авиаударов Дамаску: около 30 человек пострадали

По меньшей мере один человек погиб, еще 28 получили ранения в результате израильских ударов по Дамаску. Об этом сообщил Минздрав Сирии.

В среду Израиль нанес несколько авиаударов по городу. Первый из них пришелся на район, в котором расположен Генеральный штаб Вооружённых сил Сирии, а последующие - на само здание Генштаба и, как утверждают местные СМИ, на президентский дворец.

ЦАХАЛ подтвердил бомбардировку сирийской столицы и связал её с обострением обстановки на юге страны, где с 13 июля происходят столкновения с участием местных горцев-друзов, которых поддерживает Израиль.

Министр обороны еврейского государства Исраэль Кац заявил, что удары по сирийской армии продолжатся до тех пор, пока она не покинет провинцию Эс-Сувайда.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в результате налёта на Дамаск дипломаты из нашей страны не пострадали.