Новая серия высокоточных ударов российской армии по тылам ВСУ. Приходят сообщения о поражении складов с боеприпасами в Днепропетровске. Сигналы воздушной тревоги звучат в Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

В зоне спецоперации наши подразделения на ряде направлений продолжают двигаться вперед. Идёт работа по обеспечению безопасности Курского и Белгородского приграничья.

В зоне ответственности группировки "Восток" снова отличился экипаж МИ-28НМ. "Ночной охотник " ракетами нанёс точный удар по пункту управления и месту запуска вражеских БПЛа. По докладу авианаводчика все цели уничтожены.

На Южнодонецком участке фронта операторы ударных дронов выследили и ликвидировали два гексакоптера "Баба Яга". Кроме того, в тылу противника сбросами поразили антенны спутниковой связи "Starlink".

Слаженная работа наших танкистов: экипаж Т-90м "Прорыв" группировки "Запад", получив сведения о замаскированной позиции и скоплении живой силы неприятеля, с расстояния в десять километров накрыл полученные от разведки цели. Уничтожены не только боевики, но и склад с боеприпасами.

Еще один участок границы с Днепропетровской областью расчистили бойцы группировки "Восток". Минобороны сообщает подробности освобождения села Новохатское в ДНР. Чтобы застать противника врасплох, нашим штурмовикам пришлось скрытно двигаться через лесополосы.

Срывает планы противника и экипаж специального бронепоезда "Енисей". Во время доставки гуманитарных грузов для освобождённых населённых пунктов Донецкой и Луганской народных республик, наши бойцы уничтожили вражеских диверсантов. "Енисей" оснащён зенитками, крупнокалиберным пулемётом "Утёс", гранатомётами "Пламя", средствами РЭБ и разведывательными дронами. Бойцы бронепоезда восстановили сотни километров железных дорог, очистили от неразорвавшихся боеприпасов более трёх тысяч километров путей.