Герои СВО: рядовой Колмогоров под ударами дронов спас раненых товарищей

Лейтенант Денис Пшеничный в ходе наступления определил места скопления радикалов и меткими выстрелами уничтожил 10 из них. А после ликвидировал ещё и пулеметную точку неприятеля. Это позволило нашим передовым отрядам без потерь захватить вражеский опорник.

Гвардии рядовой Алексей Колмогоров во время контратаки ВСУ с применением беспилотников, спас двух раненых сослуживцев. Оказал им первую помощь и доставил в укрытие. Вернувшись на позиции, Алексей заметил ещё один дрон неприятеля и уничтожил его из штатного оружия.