Песков оценил "разновекторную" политику Еревана

Выход из Организации договора о коллективной безопасности или заморозка членства в ОДКБ – это суверенное дело Армении. Так оценил недавние заявления армянского премьер-министра Никола Пашиняна пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Премьер Армении ранее заявил, что считает более вероятным выход Армении из ОДКБ, чем разморозку ее участия в организации. Песков отметил, что Ереван, в то же время, интересуется членством в ШОС – видимо, считая, что ведет разновекторную политику.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва заинтересована в максимальном развитии отношений с Ереваном по всем направлениям. В Москве наблюдают за балансированием Еревана на разных направлениях. Известно, что дало Армении членство в ЕврАзЭС. А что страна получит от членства в Евросоюзе – покажет время, приводит слова Пескова радиостанция "Маяк".