Российская система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на четверг, 17 июля, предотвратила новую серию терактов, которые Киев пытался совершить в нашей стране при помощи беспилотников.

Как уточняет Министерство обороны России в своем Telegram-канале, за ночь были перехвачены и уничтожены 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

При этом 43 БПЛА были сбиты над Брянской областью, 38 дронов — над Курской областью, десять — над Орловской областью, по шесть — над Смоленской и Воронежской областями, пять — над Белгородской областью, по три — над территориями Московского региона, Калужской области и Крыма, по два — над Ленинградской и Липецкой областями, один — над Тульской областью.

Ранее российские следователи возбудили уголовное дело по факту атаки ВСУ на пляж в Курске — погибли четыре человека, в том числе пятилетний ребенок. При осмотре места военного преступления были обнаружены поражающие элементы — украинские националисты старались причинить максимальный урон гражданскому населению.

Тем временем сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Керчи мужчину за оправдание атаки ВСУ на резиденцию президента России в Кремле. Возбуждено уголовное дело о публичных призывах к терроризму. За комментарий в Сети обвиняемому грозит семь лет лишения свободы.