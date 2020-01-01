Принц Гарри отказался исполнить последнее желание покойной королевы из-за влияния Меган Маркл. Об этом заявил бывший дворецкий.

Герцог и герцогиня Сассекские оставили свои королевские обязанности в 2020 году и переехали в США. А через два года не стало любимой бабушки Гарри. Елизавета II уже тогда понимала, что уходит. Здоровье ее пошатнулось, по данным СМИ, у королевы был рак. Гарри наполнил последние годы монарха страданием, в этом уверен Пол Баррелл, бывший дворецкий принцессы Дианы.

В одном из последних разговоров с внуком Елизавета II просила принца не покидать Британию. Королева заботилась о безопасности Гарри, его жены и маленького Арчи. Она прекрасно понимала, что только на тщательно охраняемых землях королевской семьи ее внук будет в безопасности.

"Но уговоры не могли, потому что американка хотела другого. Меган хотела перемен. Королева сама пыталась нарушить все правила ради Меган. Она старалась держать ее рядом, зная, что может защитить ее. Я тоже не хотел, чтобы они уходили. Я думал, что они станут глотком свежего воздуха, силой добра. Они могли бы проделать большую работу для королевской семьи", — признался Пол Барелл Daily Express.

В угоду жене Гарри подло обошелся с Елизаветой II. Они с Меган не только улетели за океан, но и дали интервью Опре Уинфри, в котором Маркл обвинила британских родственников в ужаснейших вещах.