Путин признал недостаточными меры поддержки рождаемости в России

Президент России убежден, что откладывать рождение ребенка – ошибка. Как сказал Владимир Путин, общаясь с работниками Магнитогорского металлургического комбината, первый ребенок у россиянок рождается в среднем в 28-29 лет, и на следующих уже не хватает сил и времени.

Путин подчеркнул, что государство готово помогать семьям с детьми. Создана единая система поддержки рождаемости: от беременности женщины и вплоть до 17 лет ребенка. В то же время, признал глава государства, даже тех мер поддержки, которые сейчас заработали, все равно недостаточно, передает ТВЦ.

По словам Владимира Путина, нет в жизни большего счастья, чем дети. В этом, на самом деле, весь смысл жизни, заключил президент.