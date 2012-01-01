Ольга Бузова переживает страшное горе: "Я плачу каждую секунду от бессилия и боли"

Ольга Бузова плачет и не находит себе места уже третий день. Любимая собака поющей телеведущей йоркширский терьер Ева смертельно больна. Ветеринары борются за жизнь песика, но прогнозов не дают.

Бузова забросила соцсети и не может нормально работать. Оля плачет каждую минуту, ведь ничем не может помочь своей любимице. Певице остается только надеяться на чудо.

"Я плачу каждую секунду, как только перестаю что-то делать. Плачу утром, ночью, сейчас пока еду в стационар… Плачу от бессилия, от боли, мне так жалко мою девочку. Я люблю ее. Бесконечно люблю!" — рыдает звездная выпускница "Дома-2".

Бузова не может осознать, как такое произошло, ведь еще недавно ее Евочка чувствовала себя нормально. "Вот только что она бегала по травке, а сейчас лежит под капельницами. Сахар то повышается, то резко падает, она постоянно плачет и куда-то бежит. Сейчас еду к ней. Моя бусинка. Борись пожалуйста! Господи, дай ей сил", — молится Ольга.

Еве уже 13 лет, она страдает от сахарного диабета. Недавно песик ослеп. Ветеринары предупредили Бузову, что ей стоит готовиться к худшему, шансы на спасение собачки очень низкие.

Напомним, йоркширского терьера звезда реалити взяла в 2012 году. А через три года у нее появилась еще одна собака. Малышку Челси Ольге подарил Дмитрий Тарасов. Челси умерла три года назад, у нее также были проблемы с сахаром.