Владимир Зеленский подсчитал количество оружия, произведенного на Украине, которое поставлено в ВСУ. По его данным, такого на фронте лишь 40%. Об этом глава киевского режима сообщил в своем Telegram-канале.

Ранее Зеленский выпрашивал деньги на оружие на полях саммита НАТО в Гааге. Он жаловался, что 40% оборонного производства Украины недофинансировано. Счетная палата Украины 11 июня сообщила, что расходы страны на оборону в первом квартале превысили 73% от общего объема трат бюджета.

Зеленский регулярно выпрашивает помощь у Запада. На июньском саммите "Большой семерки" он попросил ежегодно выделять 40 миллиардов долларов на поддержку Киева.