Стало известно, где будет находиться Зеленский в случае ракетного удара

Президент Украины Владимир Зеленский в случае ответного ракетного удара России по Киеву отсидится в бункере. Об этом заявил находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

Как написал Дубинский в Telegram, когда по Киеву прилетит "ответка", Зеленский, как и положено крысе, будет сидеть глубоко под землей.

Дубинский уверен, что в такой момент глава киевского режима будет записывать очередное "кривляние". Политик назвал украинского лидера "сумасшедшим актером", который не несет никакой ответственности за свои действия.