Политолог Маслов нашел объяснение хаотичным действиям Трампа

Эмоциональное состояние в Европе сейчас граничит с неадекватностью. Об этом заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Евросоюз проявляет оголтелый милитаристский настрой, и на этом фоне сложно делать прогнозы по поводу поставок западного оружия на Украину. Но российские власти, как отметил представитель Кремля, внимательно за этим следят.

Идея Дональда Трампа - снабдить киевский режим американским оружием за счёт денег из европейских бюджетов - вызвала в Старом Свете острые споры.

В студии программы "События 25-й час" Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки.

— Китай отверг предупреждение генерального секретаря НАТО Марка Рютте о возможных санкциях США против Индии, Китая и Бразилии за торговлю с Россией. Но выступление Трампа многие называют ультиматумом, хотя вот это напоминает камень, брошенный в воду. Кругов-то очень много, а суть не ясна. Противостояние США и Китая само по себе очень сложное, и поставить Китая на колени Трампу понятно, что не удастся. Слишком мощная, слишком большая держава. И забрасывание вот этих стран: Индии, Китая и Бразилии пошлинами 100%, чтобы прекратить торговлю с Россией, это что? Продуманный проект? Это дорожная карта? Он действительно в это верит? Или это очередной большой шаг вперед для того, чтобы отойти назад?

— Ну, во-первых, точно так же, как он совсем недавно вводил 120% в отношении Китая, в конце концов, спустились на 40%, что, конечно, не мало, но это не то, что обещали. И самый главный вопрос, а чего он добился, честно говоря, таким противостоянием с Китаем? Говорят, что те же самые американские экономисты подсчитали, что уже тогда был нанесен ущерб почти на 200 миллиардов долларов американо-китайским отношениям. Поэтому сейчас страны, в том числе Индия, Китай, многие другие, они прекрасно понимают, что ни стопроцентные пошлины, ни 110-процентные пошлины, они не имеют никакого функционала. Они не представляют собой рычага реального давления. Почему? Да потому что, честно говоря, торговля обуславливается не желанием Трампа, а простой выгодой. Страны выгодно торгуют друг другом.

— Прежняя система торговых отношений была разрушена с началом вот этого потока санкций, но вроде бы все как-то немного адаптировались. Трамп ее что ли пытается разрушить или поставить на какие-то другие свои рельсы? Ребята, мы продолжаем торговать через доллары, вот мои правила.

— Так система санкций была эффективна тогда, когда санкции были предсказуемы и понятны. И когда можно было немного повысить, немного понизить, тем самым регулируя мировую торговлю и систему давления. Но когда называются абсолютно неправдоподобные цифры, которые являются даже не путем давления, а путем разрушения мировой торговли, уже в это никто не верит. Но вопрос в другом. Все же прекрасно понимают, что после Трампа придет какой-то другой президент. А Си Цзиньпин или руководство других стран останутся теми же самыми. Поэтому здесь достаточно подождать и вежливо улыбаться.

— Трамп недавно похвалил Си Цзиньпина и сказал, что будет с ним общаться, но все-таки его глобальная задача – это разобраться с Китаем. Не очень-то в это верится, потому что вот точно так же он решительно хотел закончить, например, и украинский конфликт. Похоже, у него нет сценария ни по Украине, ни по Китаю. 50 дней, ну как где конкретика, что в практической плоскости.

— Трамп во многом следует советам своих консультантов, в том числе Питера Навара, которые говорят, что самое главное торпедировать вообще модель развития Китая, поскольку именно Китай в технологическом и экономическом плане угрожает США. Но то, что нужно было теоретически делать в течение десятилетий, скажем так, не допуская Китая до новых технологий, нельзя сделать в течение одного срока пребывания. Поэтому никакого точного плана нет. Есть просто удары в плане посмотреть, как Китай поддастся на это или нет. Но посмотрите, стоило Китаю только ввести запреты на поставки редкоземельных металлов, США пошли на попятную. Поэтому не так все просто, и у Китая есть ответные рычаги давления, а вот у Трампа реального, регулярного плана пока что нет.

— Да и по Европе похоже, его нет, хотя было объявлено, что Европа будет платить за американское оружие и поставлять это оружие в Украине. Но европейцы сейчас сидят с кислыми лицами, и пока в СМИ начались публикации, что Франция, в общем-то, не очень готова закупать в таких объемах оружие, Италия не готова, Чехи, например, сказали прямо, что не-не-не, мы в этом не участвуем. Снаряды, пожалуйста, будем, но закупать оружие нам просто, простите, не на что. То есть у Трампа есть эффектный медийный выход. Выход в медиа, чтобы о нем шумели, о нем кричали, пресловутый его нарциссизм. Но конкретного плана действий ни по Украине, ни даже по сотрудничеству с Европой у него, видимо, тоже не существует.

— То, что он делает в Европе, то же самое он делает и на Востоке. Он пытается заставить, чтобы европейцы, как говорится, воевали в Европе, а вот азиатские страны воевали с Китаем. Например, американские советники давят на Новую Зеландию, Австралию, Южную Корею, Японию, требуя в том числе, чтобы Япония увеличила свои расходы на оборону до 4, а то и 5%, что, конечно, вызывает гнев у японцев, чтобы это все двигалось на Китай. То есть, что хочет Трамп? Чтобы США не тратили деньги на все эти военные операции, а европейцы обеднели, и Азия обеднела. Конечно, гениальный план, но вообще-то политики в этих странах прекрасно понимают, к чему это все ведет. Отсюда же и отказы.

— Давайте посмотрим на союз тех стран, которые пытаются действовать конструктивно и в общении с друг с другом и со всем остальным миром. Я говорю сейчас о встрече министров стран ШОС. Сергей Лавров заявил, что дискуссия подтвердила общее понимание возрастающего значения совокупного потенциала членов ШОС. То есть это все-таки сотрудничество. И еще о чем говорит Лавров, что равной неделимой безопасности во всей Евразии ей замены нет.

— Прежде всего, мне кажется, что ШОС нащупывает некую позитивную идею, и она заключается в том, чтобы перенести центр тяжести на экономику и на выгоду, экономическую выгоду. Не случайно речь идет о создании Банка развития ШОС, от которого долго отказывались. Это сильно отличается от тех идей, которые продвигаются, например, в Европе или в США, либо вы с нами, ну, против тогда Китая или против России, либо тогда мы на вас давим". Вот здесь ШОС и Евразийское партнерство – это идея открытости.