Силы ПВО России сбили 48 украинских БПЛА

16 июля в период с 20:00 до 23:30 средствами ПВО уничтожено 48 украинских БПЛА. В Минобороны России сообщили об уничтожении:

— 29 БПЛА над территорией Белгородской области;

— 15 БПЛА над территорией Брянской области;

— двух БПЛА над территориями Липецкой и Орловской областей.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один человек погиб и шесть пострадали в результате атаки.

Гладков добавил, что из-за детонации произошло возгорание домовладения — сотрудники МЧС занимаются ликвидацией огня.