Силы ПВО России сбили 48 украинских БПЛА

16 июля в период с 20:00 до 23:30 средствами ПВО уничтожено 48 украинских БПЛА. В Минобороны России сообщили об уничтожении:
— 29 БПЛА над территорией Белгородской области;
— 15 БПЛА над территорией Брянской области;
— двух БПЛА над территориями Липецкой и Орловской областей.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один человек погиб и шесть пострадали в результате атаки.
Гладков добавил, что из-за детонации произошло возгорание домовладения — сотрудники МЧС занимаются ликвидацией огня.