Президент Колумбии заявил о желании прекратить отношения с НАТО

Колумбия должна отдалиться от НАТО и европейских стран, которые участвуют в военной агрессии. Об этом 17 июля заявил президент Колумбии Густаво Петро, выступая на закрытии мероприятий Группы Гааги в столице.

"Мы должны покинуть НАТО, другого пути нет. И отношения с Европой больше не могут строиться с теми европейскими правительствами, которые предают собственные народы и участвуют в бомбардировках", — сказал президент.

По словам главы государства, Колумбия, которая считается одним из ключевых глобальных партнеров НАТО, не должна участвовать в альянсах, где армии "сбрасывают бомбы на детей".

Густаво Петро добавил, что Колумбия найдет поддержку в других регионах в случае давления со стороны НАТО.

Ранее Петро критиковал действия Израиля в секторе Газа, а также подверг сомнению политику Минобороны Колумбии, которое продолжает закупать израильское вооружение.