Трамп анонсировал единый таможенный тариф для 150 стран

Соединенные Штаты установят единый таможенный тариф для 150 государств. С таким заявлением выступил американский лидер Дональд Трамп.

Как отметил политик в интервью телеканалу Real America's Voice, для нескольких конкретных государств уже определен индивидуальный уровень таможенных пошлин.

Трамп заявил, что "мы введем одинаковый тариф для оставшихся примерно 150 стран, это будет, вероятно, 10-15%". При этом он подчеркнул, что "окончательное решение еще не принято".

Президент США также рассказал, что уже очень близко заключение торговых соглашений с Евросоюзом, который "ведет себя вежливо", и с Индией. А вот представители Канады "очень серьезно нас обидели", когда решили установить пошлины в 400% "в отношении американских фермеров".

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что наша страна и ее торговые партнеры не боятся угроз Трампа, ведь подобное звучало и прежде, но с указанием других сроков. Дипломат отметил, что "против нас и так уже беспрецедентное количество санкций объявлено — справляемся".

Политолог Дмитрий Орлов выразил мнение, что обозначенные Трампом в качестве срока ультиматума 50 дней "пройдут, как до этого проходили 30 дней, 100 дней и много чего еще". Это не означает, что "российской дипломатии или российской военной машине не нужно реагировать на этот вызов", подчеркнул эксперт, но нет смысла пытаться за указанное время "решить все проблемы".