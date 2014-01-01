"Торжество дружбы": легендарному полету "Союз - Аполлон" — 50 лет

Корабли “Союз” и “Аполлон”, став одним целым, после стыковки превратились, по сути, в первую международную орбитальную станцию. Хоть и всего на 44 часа. Да и задумка была совсем в другом - научиться проводить спасательные операции. Эвакуировать друг друга в случае, если чей-то корабль начнет терпеть бедствие. Впрочем, небывалый до того времени эксперимент удался во всех смыслах.

Этому моменту предшествовали три года кропотливой, совместной работы. Были созданы общие рабочие группы. Наши космонавты ездили на тренировки в Штаты, учили английский. Астронавты НАСА осваивали русский, в гостях у нас.

"Их встретили очень радушно. Хотя их настраивали там, как потом рассказывали сами американцы, очень жестко. Что ничего у нас с Советами не получится, что вы там слюни не распускайте", - вспоминает Александр Александров, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт.

Проект действительно был под вопросом. “Союз” и “Аполлон” различались принципиально. Непонятно, как их было стыковать. Даже воздухом в кораблях у нас и у них дышали разным. Но все получилось. Серьезных нештатных ситуаций не было. Только телевизионный кабель подвел. Дочь Алексея Леонова вспоминает, что починили его с помощью охотничьего ножа, который ее отец прихватил на орбиту. А дальше - новая эра в космонавтике.

Том Стаффорд постучал в люк. Алексей Архипович постучал в люк с другой стороны. И Том Стаффорд говорит: “Кто там”, - рассказывает Оксана Леонова, дочь Алексея Леонова

"Открываю люк и вижу перед собой улыбающееся лицо Тома Стаффорда. Я взял его за руку, и я его втащил к себе в корабль", - рассказывал Алексей Леонов, дважды герой Советского Союза, летчик-космонавт, интервью 2014 г.

Полет был расписан посекундно. Согласно расчетам, встреча должна была произойти над Москвой. Алексей Леонов потом сам не понимал, как время так ускорилось, что стыковка состоялась над Эльбой.

"45 год. Наши отцы на Эльбе встречались. А спустя 30 лет советские и американские солдаты, их дети встретились над Эльбой. Ни один политик до этого не додумался. Это было торжество человеческой идеи дружбы", - рассказывал Леонов.

Идея, которая воплотила в командирах двух кораблей. Астронавт Томас Стаффорд взял позже из советского детдома двух мальчиков. Помог ему в этом русский друг Алексей Леонов, в честь которого американец потом назвал внука.

"Эта дружба не прекращалась никогда - ни на день, ни на неделю, в течение всей жизни", - говорит Оксана Леонова.

Во время того полета был проведен целый ряд совместных научных экспериментов. А в ходе подготовки к нему появились новые изобретения. Стыковку “Союза и “Аполлона” называют фундаментом всей следующей общей работы в космосе.

"Потом были "Мир-Шаттл", программа "Мир-НАСА", потом МКС, естественно. Все это было на основе тех рабочих групп, тех подходов, которые были осуществлены в "Аполло-Союз", - говорит Александр Александров, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт

Проект оказал и политическое влияние. Стыковка кораблей двух сверхдержав, подарила надежду на разрядку в холодной войне. И доказала: наши страны могут успешно и взаимовыгодно сотрудничать. По крайней мере, в космосе точно.