В зоне подтопления в Якутии оказались более 1,5 тысяч человек

В зоне подтопления в Оймяконском районе Якутии оказались свыше 1,5 тысячи человек.

Эвакуированы 100 человек, 39 из них – дети, сообщил первый вице-премьер Якутии Дмитрий Садовников. Затоплено 347 дворовых территорий, 93 жилых дома и одна школа.

Помимо Оймяконского района, зафиксировано подтопление дворовых территорий в Момском районе и посёлке Куберганя Абыйского района, уточнили в региональном главке МЧС.

В республике прошли мощные ливни, после которых в местных реках резко повысился уровень воды. Спасатели МЧС России оказывают адресную помощь жителям и доставляют гуманитарную помощь.

В якутском селе Хара-Тумул коровы оказались в водной ловушке, пишет RT. На кадрах видео, как животные стоят на островке земли посреди разлившейся воды. У них нет никакой еды. Как и когда будут спасать животных, неизвестно.